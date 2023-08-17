Утро на Харьковщине началось с обстрела, за сутки есть погибший — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях и пострадавших от российских обстрелов в регионе за сутки и утро 17 августа.
«Сегодня около 6:50 враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден гараж, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
За сутки враг бил по Харьковщине ударными БПЛА, управляемыми авиабомбами и двумя ракетами (предварительно Х-22).
«В результате удара управляемыми авиабомбами по с. Чернещина Изюмского района повреждены по меньшей мере четыре частных дома. По пгт Рогань Харьковского района враг ударил двумя ракетами, предварительно Х-22. Зафиксированы попадания в землю, без разрушений и пострадавших. В Волчанске Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом и спортивная инфраструктура. В с. Покаляное Чугуевского района разрушен частный дом, произошел пожар. В с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. В районе с. Большая Рогань Харьковского района из-за обстрелов произошел лесной пожар. В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом. Тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, умерший в больнице. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители», — сообщил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях и пострадавших от российских обстрелов в регионе за сутки и утро 17 августа".