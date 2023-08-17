Ранок на Харківщині розпочався з обстрілу, за добу є загиблий – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування та постраждалих від російських обстрілів у регіоні за добу та ранок 17 серпня.

“Сьогодні близько 6:50 ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За добу ворог бив по Харківщині ударними БПЛА, керованими авіабомбами та двома ракетами (попередньо Х-22).

“Внаслідок удару керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки. По смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура. У с. Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. У с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. В районі с. Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа. Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці“, – повідомив Синєгубов.