Ранковий обстріл Куп’янська: у прокуратурі показали наслідки (фото)

У четвер близько 10:10 ворог вдарив по Куп’янську на Харківщині, внаслідок обстрілу загинула жінка 1962 року народження. Ще одна мешканка 1963 року народження отримала осколкові поранення.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Також у місті загорівся будинок площею 80 кв.м.

За даними правоохоронців, Куп’янськ зранку обстріляли з артилерії.

Також у прокуратурі показали наслідки вчорашнього обстрілу міста, де внаслідок удару РФ загинув 59-річний чоловік.