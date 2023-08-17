Ранковий обстріл Куп’янська: у прокуратурі показали наслідки (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У четвер близько 10:10 ворог вдарив по Куп’янську на Харківщині, внаслідок обстрілу загинула жінка 1962 року народження. Ще одна мешканка 1963 року народження отримала осколкові поранення.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Також у місті загорівся будинок площею 80 кв.м.
За даними правоохоронців, Куп’янськ зранку обстріляли з артилерії.
Також у прокуратурі показали наслідки вчорашнього обстрілу міста, де внаслідок удару РФ загинув 59-річний чоловік.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер близько 10:10 ворог вдарив по Куп’янську на Харківщині, внаслідок обстрілу загинула жінка 1962 року народження. Ще одна мешканка 1963 року народження отримала осколкові поранення.".