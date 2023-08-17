Вранці ворог обстріляв Куп’янщину: загинула жінка, ще одна – постраждала

Армія РФ близько 10:00 обстріляла Заоскілля в Куп’янському районі на Харківщині.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди», – додав голова ХОВА.