Утром враг обстрелял Купянщину: погибла женщина, еще одна – пострадала
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ 17 августа около 10:00 обстреляла Заосколье в Купянском районе на Харьковщине.
В результате вражеских обстрелов погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Повреждены частный дом, в том числе жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки», — добавил глава ХОВА.
Читайте также: Утро на Харьковщине началось с обстрела, за сутки есть погибший — Синегубов
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Утром враг обстрелял Купянщину: погибла женщина, еще одна – пострадала»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 17 августа около 10:00 обстреляла Заосколье в Купянском районе на Харьковщине. ".