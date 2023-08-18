Три пожежі, загибла та поранена – ДСНС про наслідки обстрілів Харківщини
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, армія РФ викликала своїми обстрілами пожежі в Куп’янському районі.
“О 07:07 внаслідок артобстрілу з боку окупантів виникла пожежа у гаражному кооперативі в с. Новоосинове Куп’янської громади. Горів один з гаражних боксів на площі 50 кв.м. О 07:33 до місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень. Загалом 7 рятувальників та 2 одиниці техніки. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 08:09. Жертв та постраждалих немає”, – повідомили про одну з пожеж у ДСНС.
Ще дві виникли в Куп’янську о 10:17. Горіли господарська споруда та літня кухня за однією адресою та два гаражі – за іншою. Обидві пожежі охопили по 80 кв. метрів площі. Повністю вогонь ліквідували о 12:15.
“У результаті удару російських терористів одна людина загинула й одна отримала поранення“, – нагадали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, армія РФ викликала своїми обстрілами пожежі в Куп’янському районі".