З танка обстріляли Козачу Лопань: Синєгубов навів приклад, як евакуація рятує

Вдень 18 серпня військові РФ обстріляли із танка прикордонне селище Козача Лопань на півночі Харківської області. З житлового будинку, куди влучив ворог, люди виїхали, і це врятувало їм життя.

Про це в етері національного телемарафону розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Цей випадок, за його словами, доводить, що евакуація із небезпечних населених пунктів необхідна.

Також Синєгубов констатував, що на Куп’янському напрямку окупанти збільшують свою присутність.

“Це не говорить про те, що ми десь там поступаємося своїми позиціями, аж ніяк. Просто-таки, збільшилася територія ведення активних бойових дій. Ворог із мінометів, танків, керованими авіабомбами, дронами обстрілює наше мирне цивільне населення. Б’є виключно по цивільних будинках. Як приклад, учора загинула, на жаль, жінка під час обстрілу Куп’янська”, – нагадав глава ХОВА.

Синєгубов зазначив, що з Куп’янського району, в частині якого з 9 серпня оголошено обов’язкову евакуацію, люди виїжджають неохоче.

“Однак ті, хто таки прийняв таке рішення, їм надається нашими міжнародними партнерами і вітчизняними волонтерськими організаціями вся необхідна допомога та підтримка. Навіть якщо це люди з інвалідністю, ми це враховуємо. І надаємо сторонній догляд для того, щоб люди почувалися комфортно. Наші міжнародні партнери на три дні, на тиждень, на місяць надають усе необхідне. Починаючи постільною білизною, і звершуючи юридичною підтримкою”, – додав посадовець.

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