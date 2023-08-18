Ворог завдав 4 авіаудари по Харківщині та знов атакував біля Синьківки – ГШ

Протягом доби на Харківщині армія РФ знову вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного, а на Куп’янському – Кислівки та Берестового.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки, Кам’янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка та Берестове.