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Ворог завдав 4 авіаудари по Харківщині та знов атакував біля Синьківки – ГШ

Харків 19:03   18.08.2023
Олена Нагорна
Ворог завдав 4 авіаудари по Харківщині та знов атакував біля Синьківки – ГШ

Протягом доби на Харківщині армія РФ знову вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного, а на Куп’янському – Кислівки та Берестового.

Артилерійських і мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки, Кам’янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 19:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині армія РФ знову вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".