Маляр вручила лист від Зеленського бригаді, яка зупиняє ворога на Харківщині

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 18 серпня побувала в районі бойових дій на Харківщині та передала захисникам з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша лист-подяку від президента Володимира Зеленського.

Це подяка командиру та кожному воїну бригади за стійкість, мужність та видатні бойові результати, пише Маляр у телеграмі.

“З початку повномасштабного вторгнення 68-ма бригада воює у найгарячіших точках фронту. На їхньому рахунку звільнення низки зайнятих супротивником населених пунктів. Зараз вони потужно зупиняють наступальні дії ворога на Харківщині. Попри шалені зусилля, ворогу не вдається реалізувати свої плани”, – наголошує заступниця міністра оборони.

Відео: Ганна Маляр