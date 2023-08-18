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Маляр вручила лист від Зеленського бригаді, яка зупиняє ворога на Харківщині

Суспільство 20:37   18.08.2023
Олена Нагорна
Маляр вручила лист від Зеленського бригаді, яка зупиняє ворога на Харківщині

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 18 серпня побувала в районі бойових дій на Харківщині та передала захисникам з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша лист-подяку від президента Володимира Зеленського.

Це подяка командиру та кожному воїну бригади за стійкість, мужність та видатні бойові результати, пише Маляр у телеграмі.

“З початку повномасштабного вторгнення 68-ма бригада воює у найгарячіших точках фронту. На їхньому рахунку звільнення низки зайнятих супротивником населених пунктів. Зараз вони потужно зупиняють наступальні дії ворога на Харківщині. Попри шалені зусилля, ворогу не вдається реалізувати свої плани”, – наголошує заступниця міністра оборони.

Відео: Ганна Маляр

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 20:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 18 серпня побувала в районі бойових дій на Харківщині та передала захисникам з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша лист-подяку від президента Володимира Зеленського.".