Около 20 ударов нанесла РФ по приграничному поселку на Харьковщине (фото)

В течение 18 августа оккупанты нанесли около двух десятков ударов по поселку Казачья Лопань на севере Харьковской области, сообщает начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Хаотичные обстрелы из артиллерии по жилым домам начались около 11:00, вторая волна — в 15:30, пишет Задоренко.

«Существенно повреждены по меньшей мере два дома, загорелась хозяйственная постройка. Экстренные службы сразу прибыли на место и начали ликвидацию последствий российского террора. По состоянию на сейчас пожар ликвидирован. К счастью, никто из людей не пострадал», — сообщил глава громады.



Фото: Вячеслав Задоренко

Как ранее сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, днем 18 августа военные РФ обстреляли Казачью Лопань из танка. Из жилого дома, куда попал враг, люди выехали, и это спасло им жизнь.