Близько 20 ударів завдала РФ по прикордонному селищу на Харківщині (фото)

Протягом 18 серпня окупанти завдали близько двох десятків ударів по селищу Козача Лопань на півночі Харківської області, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Хаотичні обстріли з артилерії по житлових будинках почалися близько 11:00, друга хвиля – о 15:30, пише Задоренко.

“Суттєво пошкоджено щонайменше два будинки, загорілася господарча споруда. Екстрені служби відразу прибули на місце події і розпочали ліквідацію наслідків російського терору. Станом на зараз пожежу ліквідовано. На щастя, ніхто з людей не постраждав”, — повідомив голова громади.



Фото: Вячеслав Задоренко

Як раніше повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, вдень 18 серпня військові РФ обстріляли Козачу Лопань із танка. З житлового будинку, куди влучив ворог, люди виїхали, і це врятувало їм життя.