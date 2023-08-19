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Синегубов побывал в Купянске и рассказал о ситуации там

Политика 14:45   19.08.2023
Оксана Горун
Синегубов побывал в Купянске и рассказал о ситуации там Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов 19 августа сообщил об обстановке в прифронтовом городе и эвакуации оттуда. 

«Посетили Купянскую громаду, страдающую от ежедневных вражеских обстрелов. Провели совещание с военными, которые сейчас защищают Купянщину. Ситуация на фронте остается под контролем ВСУ. Все попытки врага прорвать нашу оборону получили достойный отпор. Подробно обсудили с военными их актуальные потребности для большего укрепления нашей обороноспособности», — сообщил Синегубов в telegram.

Синегубов в Купянске 19 августа 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

Также  чиновники обсуждали вопросы эвакуации населения. На данный момент (начиная с 9 августа) с территорий, где она объявлена вывезли 542 человека. Из них 144 — дети. За сутки показатель радикально не изменился — по данным на 18 августа было 526 эвакуированных (143 ребенка).

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В Купянской РВА сообщили, что чиновники ХОВА в Купянске осмотрели разрушенное ударом российской авиабомбы административное здание и посетили смотровую площадку.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 14:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 19 августа сообщил об обстановке в прифронтовом городе и эвакуации оттуда".