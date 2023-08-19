Синєгубов побував у Куп’янську та розповів про ситуацію там
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 19 серпня повідомив про обстановку у прифронтовому місті та евакуацію звідти.
“Відвідали Куп’янську громаду, що потерпає від щоденних ворожих обстрілів. Провели нараду із військовими, які зараз боронять Куп’янщину. Ситуація на фронті залишається під контролем ЗСУ. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону отримали гідну відсіч. Детально проговорили з військовими їхні актуальні потреби для більшого зміцнення нашої обороноздатності“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
Також чиновники обговорювали питання щодо евакуації населення. На цей час (починаючи з 9 серпня) з територій, де вона оголошена, вивезли 542 особи. З них 144 – діти. За добу показник радикально не змінився – за даними на 18 серпня, було 526 евакуйованих (143 дитини).
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У Куп’янській РВА повідомили, що чиновники ХОВА в Куп’янську оглянули зруйновану ударом російської авіабомби адміністративну будівлю та відвідали оглядовий майданчик.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 14:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 19 серпня повідомив про обстановку у прифронтовому місті та евакуацію звідти".