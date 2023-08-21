На Харьковщине разоблачили «министра» оккупантов, которого прислала РФ
Правоохранители идентифицировали гражданина РФ, которого оккупанты назначили «министром топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» во время оккупации Купянщины.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, после захвата части Харьковской области власти РФ начали назначать на руководящие должности «своих» специалистов.
«Так, «карьерный скачок» решил совершить гражданин России, который с 2016 года работал начальником отдела электроэнергетики министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края России», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В августе прошлого года подозреваемый приехал в Купянск. Приказом так называемого «главы» оккупационной администрации мужчину назначили на должность «министра топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Военно-гражданской администрации Харьковской области».
«Уверяя, что приехал «восстанавливать Харьковщину», новоиспеченный «министр» проводил агитационную работу среди сотрудников предприятия «Харьковоблэнерго», которые находились на территории Купянского района», — отметили правоохранители.
В частности, фигурант рассказывал о «преимуществах» жизни под российским флагом, «заботе» РФ о мирном населении и пытался сформировать положительный имидж оккупантов.
Более того, подозреваемый призывал работников предприятия к изменению границ территории и госграницы Украины.
После деоккупации Купянщины злоумышленник сбежал в РФ.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали гражданина РФ, которого оккупанты назначили «министром топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» во время оккупации Купянщины.".