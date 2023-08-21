На Харківщині викрили «міністра» окупантів, якого прислала РФ

Правоохоронці ідентифікували громадянина РФ, якого окупанти призначили «міністром палива, енергетики та житлово-комунального господарства» під час окупації Куп’янщини.

За даними речника УСБУ в Харківській області, після захоплення частини Харківської області влада РФ почала призначати на керівні посади «своїх» спеціалістів.

«Так, «кар’єрний стрибок» вирішив зробити громадянин рф, який з 2016 року працював начальником відділу електроенергетики міністерства ТЕК та ЖКХ Краснодарського краю рф», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У серпні минулого року підозрюваний приїхав до Куп’янська. Наказом так званого «голови» окупаційної адміністрації чоловіка призначили на посаду «Министра топлива, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Военно-гражданской администрации Харьковской области».

«Запевняючи, що приїхав «відбудовувати Харківщину», новоспечений «міністр» проводив агітаційну роботу серед співробітників підприємства «Харківобленерго», які знаходились на території Куп’янського району», – зазначили правоохоронці.

Зокрема, фігурант розповідав про «переваги» життя під російським прапором, «турботу» РФ про мирне населення та намагався сформувати позитивний імідж окупантів.

Також підозрюваний закликав робітників підприємства до зміни меж території та держкордону України.

Після деокупації Куп’янщини зловмисник втік до РФ.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.