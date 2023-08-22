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В громаде на Купянщине восстановили свет после обстрелов

Общество 14:55   22.08.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Купянщине восстановили свет после обстрелов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Двуречанской громаде в Купянском районе на Харьковщине энергетики ликвидировали последствия обстрелов.

По данным АО «Харьковоблэнерго», специалисты запитали 250 точек учета в селах Митрофановка, Петро-Ивановка, Нововасилевка и Редкодуб.

«К сожалению, в зоне обслуживания нашего РЭС энергетикам постоянно приходится возобновлять электроснабжение после обстрелов. В селах Двуречанской громады на такие ремонты мы выезжаем 2-3 раза в неделю. На этот раз после обстрелов в субботу и воскресенье снова были повреждены провода и разрушена изоляция, но нам удалось выполнить ремонт и вернуть электричество в эти населенные пункты», — добавили в Харьковоблэнерго.

Энергетики также планируют в ближайшее время возобновить электроснабжение в селах Кутьковка и Касьяновка этой громады.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 14:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Двуречанской громаде в Купянском районе на Харьковщине энергетики ликвидировали последствия обстрелов.".