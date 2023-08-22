В громаде на Купянщине восстановили свет после обстрелов
В Двуречанской громаде в Купянском районе на Харьковщине энергетики ликвидировали последствия обстрелов.
По данным АО «Харьковоблэнерго», специалисты запитали 250 точек учета в селах Митрофановка, Петро-Ивановка, Нововасилевка и Редкодуб.
«К сожалению, в зоне обслуживания нашего РЭС энергетикам постоянно приходится возобновлять электроснабжение после обстрелов. В селах Двуречанской громады на такие ремонты мы выезжаем 2-3 раза в неделю. На этот раз после обстрелов в субботу и воскресенье снова были повреждены провода и разрушена изоляция, но нам удалось выполнить ремонт и вернуть электричество в эти населенные пункты», — добавили в Харьковоблэнерго.
Энергетики также планируют в ближайшее время возобновить электроснабжение в селах Кутьковка и Касьяновка этой громады.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Двуречанской громаде в Купянском районе на Харьковщине энергетики ликвидировали последствия обстрелов.".