В громаде на Купянщине восстановили свет после обстрелов

В Двуречанской громаде в Купянском районе на Харьковщине энергетики ликвидировали последствия обстрелов.

По данным АО «Харьковоблэнерго», специалисты запитали 250 точек учета в селах Митрофановка, Петро-Ивановка, Нововасилевка и Редкодуб.

«К сожалению, в зоне обслуживания нашего РЭС энергетикам постоянно приходится возобновлять электроснабжение после обстрелов. В селах Двуречанской громады на такие ремонты мы выезжаем 2-3 раза в неделю. На этот раз после обстрелов в субботу и воскресенье снова были повреждены провода и разрушена изоляция, но нам удалось выполнить ремонт и вернуть электричество в эти населенные пункты», — добавили в Харьковоблэнерго.

Энергетики также планируют в ближайшее время возобновить электроснабжение в селах Кутьковка и Касьяновка этой громады.