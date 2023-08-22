Live
  • Вт 22.08.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.89
    • 🟢

У громаді на Куп’янщині відновили світло після обстрілів

Суспільство 14:55   22.08.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Куп’янщині відновили світло після обстрілів Фото: АТ “Харківобленерго”

У Дворічанській громаді у Куп’янському районі на Харківщині енергетики ліквідували наслідки обстрілів.

За даними АТ «Харківобленерго», фахівці заживили 250 точок обліку у селах Митрофанівка, Петро-Іванівка, Нововасилівка та Рідкодуб.

«На жаль, в зоні обслуговування нашого РЕМ енергетикам постійно доводиться відновлювати електропостачання після обстрілів. У селах Дворічанської громади на такі ремонти ми виїжджаємо 2-3 рази на тиждень. Цього разу після обстрілів у суботу та неділю знову були пошкоджені дроти та зруйнована ізоляція, але нам вдалося виконати ремонт і повернути електрику до цих населених пунктів», – додали в Харківобленерго.

Енергетики також планують найближчим часом відновити електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка цієї ж громади.

Читайте також: У Міненерго повідомили, чи плануються вимкнення електрики взимку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Салтівському районі закінчується реконструкція теплових пунктів
У Салтівському районі закінчується реконструкція теплових пунктів
22.08.2023, 15:22
У громаді на Куп’янщині відновили світло після обстрілів
У громаді на Куп’янщині відновили світло після обстрілів
22.08.2023, 14:55
У Харкові знайшли нічний клуб, де відпочивали і пиячили підлітки (фото, відео)
У Харкові знайшли нічний клуб, де відпочивали і пиячили підлітки (фото, відео)
22.08.2023, 14:04
Ворожу БМП за 3 млн доларів підбили дроном харківські воїни (відео)
Ворожу БМП за 3 млн доларів підбили дроном харківські воїни (відео)
22.08.2023, 14:28
Троє постраждалих: на Окружній Харкова сталася ДТП з трьома автівками (фото)
Троє постраждалих: на Окружній Харкова сталася ДТП з трьома автівками (фото)
22.08.2023, 13:23
На Харківщині затримали освітянку, яка «очолювала» ліцей під керівництвом РФ
На Харківщині затримали освітянку, яка «очолювала» ліцей під керівництвом РФ
22.08.2023, 13:00

Новини за темою:

13:00
На Харківщині затримали освітянку, яка «очолювала» ліцей під керівництвом РФ
11:54
Скажена лисиця покусала літню жінку на Харківщині
11:14
«Вони не хочуть залишати свою землю» – Синєгубов про евакуацію з Куп’янщини
09:25
Харків’ян попередили про високу ймовірність ударів РФ у свята
09:01
Пожежі та завали: ДСНС повідомила про добу на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У громаді на Куп’янщині відновили світло після обстрілів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 14:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дворічанській громаді у Куп’янському районі на Харківщині енергетики ліквідували наслідки обстрілів.".