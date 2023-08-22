У громаді на Куп’янщині відновили світло після обстрілів
У Дворічанській громаді у Куп’янському районі на Харківщині енергетики ліквідували наслідки обстрілів.
За даними АТ «Харківобленерго», фахівці заживили 250 точок обліку у селах Митрофанівка, Петро-Іванівка, Нововасилівка та Рідкодуб.
«На жаль, в зоні обслуговування нашого РЕМ енергетикам постійно доводиться відновлювати електропостачання після обстрілів. У селах Дворічанської громади на такі ремонти ми виїжджаємо 2-3 рази на тиждень. Цього разу після обстрілів у суботу та неділю знову були пошкоджені дроти та зруйнована ізоляція, але нам вдалося виконати ремонт і повернути електрику до цих населених пунктів», – додали в Харківобленерго.
Енергетики також планують найближчим часом відновити електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка цієї ж громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 14:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дворічанській громаді у Куп’янському районі на Харківщині енергетики ліквідували наслідки обстрілів.".