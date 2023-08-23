Сводка Генштаба по Харьковщине: авиация РФ ударила в районах трех сел

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Довжика, Чугуновки и Шийковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Огурцово, Гатище, Красный Яр, Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское и Орлянское.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.