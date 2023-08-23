Сводка Генштаба по Харьковщине: авиация РФ ударила в районах трех сел
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Довжика, Чугуновки и Шийковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Огурцово, Гатище, Красный Яр, Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское и Орлянское.
На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Довжика, Чугуновки и Шийковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".