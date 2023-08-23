Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Сводка Генштаба по Харьковщине: авиация РФ ударила в районах трех сел

Происшествия 20:16   23.08.2023
Елена Нагорная
Сводка Генштаба по Харьковщине: авиация РФ ударила в районах трех сел Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Довжика, Чугуновки и Шийковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Огурцово, Гатище, Красный Яр, Гряниковка, Масютовка, Синьковка, Купянск, Первомайское и Орлянское.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Читайте также: Обстрелы и удар дроном: о ситуации на Купянском направлении рассказали в ВСУ 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы
О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы
23.08.2023, 19:42
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
22.08.2023, 09:38
Не отдадим ни Харьков, ни Днепр — Зеленский об идее перебросить силы на юг
Не отдадим ни Харьков, ни Днепр — Зеленский об идее перебросить силы на юг
23.08.2023, 19:31
Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр
Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр
23.08.2023, 11:04
Назначены дополнительные поезда на «горячее направление» Харьков — Киев
Назначены дополнительные поезда на «горячее направление» Харьков — Киев
23.08.2023, 20:43

Новости по теме:

20:16
Сводка Генштаба по Харьковщине: авиация РФ ударила в районах трех сел
19:31
Не отдадим ни Харьков, ни Днепр — Зеленский об идее перебросить силы на юг
18:52
Обстрелы и удар дроном: о ситуации на Купянском направлении рассказали в ВСУ
18:23
Память летчика Тараса Редькина увековечили в Харькове (фото)
17:21
В Харькове восстановили памятник водопроводчикам

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сводка Генштаба по Харьковщине: авиация РФ ударила в районах трех сел»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 20:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары в районах Довжика, Чугуновки и Шийковки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".