Зведення Генштабу по Харківщині: авіація РФ вдарила поблизу трьох сіл
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах Довжика, Чугунівки та Шийківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Огірцеве, Гатище, Красний Яр, Гряниківка, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Першотравневе та Орлянське.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 20:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах Довжика, Чугунівки та Шийківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".