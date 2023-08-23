Зведення Генштабу по Харківщині: авіація РФ вдарила поблизу трьох сіл

Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів у районах Довжика, Чугунівки та Шийківки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів супротивника зазнали населені пункти Огірцеве, Гатище, Красний Яр, Гряниківка, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Першотравневе та Орлянське.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.