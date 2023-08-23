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Обстріли та удар дроном: про ситуацію на Куп’янському напрямку розповіли у ЗСУ

Події 18:52   23.08.2023
Олена Нагорна
Обстріли та удар дроном: про ситуацію на Куп’янському напрямку розповіли у ЗСУ

23 серпня на Куп’янському напрямку військові РФ 117 разів обстріляли позиції українських захисників і завдали удару дроном-камікадзе. Бойових зіткнень зафіксовано не було.

Про це розповів в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Ворог має там достатньо сил, аби намагатися тиснути на нас. Ми використовуємо тактику. Наше командування шукає слабкі місця в обороні, аби кількість не була перевагою, а якість та точність застосування зброї, БпЛА та інших нестандартних асиметричних дій призводила до того, щоб кількість не була перевагою супротивника. Так, супротивник намагається контратакувати й тиснути. Але завдяки умілим діям наших інженерно-саперних військ, артилеристів, операторів БпЛА та FPV дронів нам вдається стримувати, інколи переходити до контратак і закріплятися на нових рубежах”, – зазначив Євлаш.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 18:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня на Куп’янському напрямку військові РФ 117 разів обстріляли позиції українських захисників і завдали удару дроном-камікадзе. Бойових зіткнень зафіксовано не було.".