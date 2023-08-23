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Обстрелы и удар дроном: о ситуации на Купянском направлении рассказали в ВСУ

Происшествия 18:52   23.08.2023
Елена Нагорная
Обстрелы и удар дроном: о ситуации на Купянском направлении рассказали в ВСУ

23 августа на Купянском направлении военные РФ 117 раз обстреляли позиции украинских защитников и нанесли удар дроном-камикадзе. Боевых столкновений зафиксировано не было.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Враг имеет там достаточно сил, чтобы пытаться давить на нас. Мы используем тактику. Наше командование ищет слабые места в обороне, чтобы количество не было преимуществом, а качество и точность применения оружия, БпЛА и других нестандартных асимметричных действий приводила к тому, чтобы количество не было преимуществом противника. Да, противник пытается контратаковать и давить. Но благодаря умелым действиям наших инженерно-саперных войск, артиллеристов, операторов БпЛА и FPV дронов нам удается сдерживать, иногда переходить к контратакам и закрепляться на новых рубежах», — отметил Евлаш.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 18:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа на Купянском направлении военные РФ 117 раз обстреляли позиции украинских защитников и нанесли удар дроном-камикадзе. Боевых столкновений зафиксировано…".