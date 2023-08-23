Обстрелы и удар дроном: о ситуации на Купянском направлении рассказали в ВСУ
23 августа на Купянском направлении военные РФ 117 раз обстреляли позиции украинских защитников и нанесли удар дроном-камикадзе. Боевых столкновений зафиксировано не было.
Об этом рассказал в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Враг имеет там достаточно сил, чтобы пытаться давить на нас. Мы используем тактику. Наше командование ищет слабые места в обороне, чтобы количество не было преимуществом, а качество и точность применения оружия, БпЛА и других нестандартных асимметричных действий приводила к тому, чтобы количество не было преимуществом противника. Да, противник пытается контратаковать и давить. Но благодаря умелым действиям наших инженерно-саперных войск, артиллеристов, операторов БпЛА и FPV дронов нам удается сдерживать, иногда переходить к контратакам и закрепляться на новых рубежах», — отметил Евлаш.
Читайте также: Синегубов: об эвакуации и военной ситуации на Купянском направлении (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрелы и удар дроном: о ситуации на Купянском направлении рассказали в ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 18:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 августа на Купянском направлении военные РФ 117 раз обстреляли позиции украинских защитников и нанесли удар дроном-камикадзе. Боевых столкновений зафиксировано…".