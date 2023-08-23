В Харькове восстановили памятник водопроводчикам

Ко Дню города в КП «Харьковводоканал» отреставрировали памятник водопроводчикам, установленный на площади перед центральным административным зданием.

Как сообщила начальник административно-хозяйственного управления Галина Ткаченко, предприятие обеспечивает водой харьковчан более 140 лет. По ее словам, коллектив «Харьковводоканала» хранит свою историю и чтит памятные даты.

«Нашему водопроводчику скоро 30 лет, поэтому композиция явно нуждалась в ремонте. Приняли решение обновить скульптуру и постамент, перезапустить фонтан. Также изменили цветовую гамму фонтанной чаши, приблизив к нашему фирменному синему цвету. Продумали и красочную вечернюю подсветку всей композиции», — отметила Галина Ткаченко.