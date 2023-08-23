У Харкові відновили пам’ятник водопровідникам
До Дня міста в КП «Харківводоканал» відреставрували пам’ятник водопровідникам, встановлений на площі перед центральною адміністративною будівлею.
Як повідомила начальник адміністративно-господарського управління Галина Ткаченко, підприємство забезпечує водою харків’ян понад 140 років. За її словами, колектив «Харківводоканалу» береже свою історію та вшановує пам’ятні дати.
«Нашому водопровіднику скоро 30 років, тому композиція явно потребувала ремонту. Вирішили оновити скульптуру та постамент, перезапустити фонтан. Також поміняли колірну гаму фонтанної чаші, наблизивши до нашого фірмового синього кольору. Продумали і барвисте вечірнє підсвічування всієї композиції», – зазначила Галина Ткаченко.
Читайте також: Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову у Харкові
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові відновили пам’ятник водопровідникам»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Дня міста в КП «Харківводоканал» відреставрували пам’ятник водопровідникам, встановлений на площі перед центральною адміністративною будівлею.".