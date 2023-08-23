У Харкові відновили пам’ятник водопровідникам

Як повідомила начальник адміністративно-господарського управління Галина Ткаченко, підприємство забезпечує водою харків’ян понад 140 років. За її словами, колектив «Харківводоканалу» береже свою історію та вшановує пам’ятні дати.

«Нашому водопровіднику скоро 30 років, тому композиція явно потребувала ремонту. Вирішили оновити скульптуру та постамент, перезапустити фонтан. Також поміняли колірну гаму фонтанної чаші, наблизивши до нашого фірмового синього кольору. Продумали і барвисте вечірнє підсвічування всієї композиції», – зазначила Галина Ткаченко.