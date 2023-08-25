Почти 31 млн грн получили харьковчане на ремонты разбитого россиянами жилья

Более 30,7 миллиона гривен выплатили жителям Харькова, которые подали заявки на ремонт поврежденного в результате обстрелов жилья в рамках государственной программы «єВідновлення».

Такую цифру приводит пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что комиссия уже отработала 3,2 тысячи заявок от горожан, они поступают ежедневно.

Напомним, в рамках государственной программы «єВідновлення», которая стартовала 10 мая, украинцы могут получить до 200 тысяч гривен на мелкие ремонты жилья, поврежденного в результате агрессии РФ. О компенсации за разрушенное имущество речь пока не идет.

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