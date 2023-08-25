Майже 31 млн грн отримали харків’яни на ремонти розбитого росіянами житла
Понад 30,7 мільйона гривень виплатили мешканцям Харкова, які подали заявки на ремонти пошкодженого внаслідок обстрілів житла в межах державної програми “єВідновлення”.
Таку цифру наводить пресслужба Харківської міськради з посиланням на департамент житлово-комунального господарства.
Зазначається, що комісія вже відпрацювала 3,2 тисячі заявок від містян, вони надходять щодня.
Нагадаємо, в межах державної програми «єВідновлення», яка стартувала 10 травня, українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на дрібні ремонти житла, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Про компенсацію за зруйноване майно поки не йдеться.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 17:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 30,7 мільйона гривень виплатили мешканцям Харкова, які подали заявки на ремонти пошкодженого внаслідок обстрілів житла в межах державної програми “єВідновлення”.".