В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский

В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия. Для этого на территориях районных военных администраций и населенных пунктов региона планируют создать комиссии по рассмотрению этого вопроса.

Об этом говорили на совещании замначальника ХОВА Роман Семенуха, врио главы областного ТЦК, представители облуправлений СБУ, ГБР, Нацполиции, районных ТЦК, а также главы районных военных администраций и громад.

В частности, речь шла о сотрудничестве органов, которые способствуют мобилизации или проводят ее.

«С целью выполнения планов, поставленных государством, ХОВА усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», — сказал Семенуха.

Напомним, 23 августа президент Владимир Зеленский сообщал на пресс-конференции, что военное командование призвало его позволить мобилизовать больше людей на войну. Других подробностей глава государства не рассказал.

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