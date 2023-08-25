В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия. Для этого на территориях районных военных администраций и населенных пунктов региона планируют создать комиссии по рассмотрению этого вопроса.
Об этом говорили на совещании замначальника ХОВА Роман Семенуха, врио главы областного ТЦК, представители облуправлений СБУ, ГБР, Нацполиции, районных ТЦК, а также главы районных военных администраций и громад.
В частности, речь шла о сотрудничестве органов, которые способствуют мобилизации или проводят ее.
«С целью выполнения планов, поставленных государством, ХОВА усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», — сказал Семенуха.
Напомним, 23 августа президент Владимир Зеленский сообщал на пресс-конференции, что военное командование призвало его позволить мобилизовать больше людей на войну. Других подробностей глава государства не рассказал.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 16:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области усиливают мобилизационные мероприятия. Для этого на территориях районных военных администраций и населенных пунктов региона планируют создать комиссии по рассмотрению этого вопроса.".