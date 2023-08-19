Live
  • Сб 19.08.2023
    • Харьков
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

На Харьковщине два медика помогали мужчинам стать непригодными к службе

Общество 11:50   19.08.2023
Оксана Горун
На Харьковщине два медика помогали мужчинам стать непригодными к службе

СБУ разоблачила двух должностных лиц медучреждений на Харьковщине, выдававших поддельные справки потенциальным мобилизованным.

«К незаконным сделкам причастны врач-невропатолог одной из городских больниц и заведующая отделением для лечения больных соматического профиля «Нововодолажской центральной больницы». За деньги они выдавали фиктивные медицинские справки о том, что состояние здоровья военнообязанных является ограничено пригодным к службе в военное время и непригодным к военной службе в мирное время», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В прокуратуре уточнили, что справки медработницы делали по заказу регистратора медицинской областной МСЭК №4 КЗОЗ «Областной центр медико-социальной экспертизы». «Клиенты» обращались к ней. Саму регистратора уже разоблачили раньше.

«Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области. В дальнейшем это способствовало тому, что «клиенты» – мужчины призывного возраста – уклонялись от мобилизации или уезжали за границу», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Делала «инвалидом» за 2000 у.е.: в Харькове будут судить сотрудницу МСЭК

Спикер УСБУ проинформировал, что участникам противоправных сделок сообщили о подозрении по признакам ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины («служебный подлог»).

«Устанавливаются и другие лица, причастные к указанной противоправной схеме», — подчеркнул Абдула.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В ISW опровергли пессимистичные оценки контрнаступления на юге Washington Post
В ISW опровергли пессимистичные оценки контрнаступления на юге Washington Post
19.08.2023, 08:00
Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу
Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу
18.08.2023, 10:48
«Построили раз, построим и во второй»: Роганский мясокомбинат уезжает на запад
«Построили раз, построим и во второй»: Роганский мясокомбинат уезжает на запад
18.08.2023, 22:33
На Харьковщине придумали новый способ эвакуировать детей из Купянска
На Харьковщине придумали новый способ эвакуировать детей из Купянска
19.08.2023, 11:01
Российское командование уже делает трудный выбор — ISW
Российское командование уже делает трудный выбор — ISW
18.08.2023, 08:29
ДТП в центре Харькова: погибла 25-летняя женщина (фото)
ДТП в центре Харькова: погибла 25-летняя женщина (фото)
19.08.2023, 12:05

Новости по теме:

12:51
Боролась с «групповой преступностью»: на Харьковщине подозревают предательницу
11:57
На суде заявил, что он — за Украину: вынесли приговор жителю Харьковщины
22:06
Участок возле Стрелки в Харькове под гостиницу хотели перепродать за $1 млн
15:22
В центре Харькова «накрыли» мошеннический call-центр (видео)
14:21
Утренний обстрел Купянска: в прокуратуре показали последствия (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине два медика помогали мужчинам стать непригодными к службе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 11:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила двух должностных лиц медучреждений на Харьковщине, выдававших поддельные справки потенциальным мобилизованным".