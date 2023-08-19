На Харьковщине два медика помогали мужчинам стать непригодными к службе

СБУ разоблачила двух должностных лиц медучреждений на Харьковщине, выдававших поддельные справки потенциальным мобилизованным.

«К незаконным сделкам причастны врач-невропатолог одной из городских больниц и заведующая отделением для лечения больных соматического профиля «Нововодолажской центральной больницы». За деньги они выдавали фиктивные медицинские справки о том, что состояние здоровья военнообязанных является ограничено пригодным к службе в военное время и непригодным к военной службе в мирное время», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В прокуратуре уточнили, что справки медработницы делали по заказу регистратора медицинской областной МСЭК №4 КЗОЗ «Областной центр медико-социальной экспертизы». «Клиенты» обращались к ней. Саму регистратора уже разоблачили раньше.

«Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области. В дальнейшем это способствовало тому, что «клиенты» – мужчины призывного возраста – уклонялись от мобилизации или уезжали за границу», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Спикер УСБУ проинформировал, что участникам противоправных сделок сообщили о подозрении по признакам ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины («служебный подлог»).

«Устанавливаются и другие лица, причастные к указанной противоправной схеме», — подчеркнул Абдула.