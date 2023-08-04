Делала «инвалидом» за 2000 у.е.: в Харькове будут судить сотрудницу МСЭК

В Харькове будут судить регистратора областной МСЭК №4 КУЗ «Областной центр медико-социальной экспертизы». Женщина подделывала документы, оформляя группы инвалидности.

К регистратору МСЭК в конце прошлого года обратилась женщина с просьбой «помочь» ее мужу получить группу инвалидности.

«Обвиняемая отметила, что решит этот вопрос и объявила сумму в размере 2000 долларов США: заказчик согласилась на предложение медсотрудницы. За деньги она организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Предприимчивую регистратора задержали при получении 1000 долларов США от заказчицы. Затем дома, в авто и на работе у сотрудницы МСЭК провели обыски. Оказалось, что она весьма неплохо «зарабатывала».

«Во время санкционированных обысков по месту работы, проживания и в автомобиле фигурантки обнаружена фальсифицированная медицинская документация, а также деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более полумиллиона гривен», — отметили прокуроры.

Дело женщины уже в суде. Ее обвиняют в получении неправомерной выгоды за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.