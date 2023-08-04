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Робила “інвалідом” за 2000 у.о.: в Харкові судитимуть співробітницю МСЕК

Суспільство 18:39   04.08.2023
Оксана Горун
Робила “інвалідом” за 2000 у.о.: в Харкові судитимуть співробітницю МСЕК

В Харкові судитимуть реєстратора обласної МСЕК №4 КЗОЗ “Обласний центр медико-соціальної експертизи”. Жінка підробляла документи, оформляючи групи інвалідності.

До реєстраторки МСЕК наприкінці минулого року звернулася жінка із проханням “допомогти” її чоловіку отримати групу інвалідності.

Обвинувачена зазначила, що вирішить це питання та оголосила суму у розмірі 2000 доларів США: замовниця погодилась на пропозицію медспівробітниці. За гроші вона організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Оформляла інвалідність за хабарі

Заповзятливу реєстраторку затримали при отриманні 1000 доларів США від замовниці. Потім удома, в автівці та на роботі у співробітниці МСЕК провели обшуки. Виявилося, що вона дуже непогано “заробляла”.

“Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи, мешкання та в автомобілі фігурантки виявлено фальсифіковану медичну документацію, а також гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму понад пів мільйона гривень”, – зазначили прокурори.

Оформляла інвалідність за хабарі 3

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Справа жінки вже в суді. Її звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 18:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові судитимуть реєстратора обласної МСЕК №4 КЗОЗ “Обласний центр медико-соціальної експертизи”. Жінка підробляла документи, оформляючи групи інвалідності".