Live
  • Сб 19.08.2023
    • Харків
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

На Харківщині два медики допомагали чоловікам стати непридатними до служби

Суспільство 11:50   19.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині два медики допомагали чоловікам стати непридатними до служби

СБУ викрила двох посадових осіб медустанов на Харківщині, які видавали підроблені довідки потенційним мобілізованим.

“До незаконних оборудок причетні лікар-невропатолог однієї із міських лікарень та завідуюча відділення для лікування хворих соматичного профілю Нововодолазької центральної лікарні. За гроші вони видавали фіктивні медичні довідки про те, що стан здоров’я військовозобов’язаних є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У прокуратурі уточнили, що довідки медпрацівниці робили на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ “Обласний центр медико-соціальної експертизи”. “Клієнти” зверталися до неї. Саму реєстраторку вже викрили раніше.

“Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Читайте також: Робила “інвалідом” за 2000 у.о.: у Харкові судитимуть співробітницю МСЕК

Спікер УСБУ поінформував, що учасницям протиправних оборудок повідомили про підозру за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (“службове підроблення”).

“Встановлюються й інші особи, причетні до зазначеної протиправної схеми”, – наголосив Абдула.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ДТП у центрі Харкова: загинула 25-річна жінка (фото)
ДТП у центрі Харкова: загинула 25-річна жінка (фото)
19.08.2023, 12:05
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
16.08.2023, 16:12
На Харківщині два медики допомагали чоловікам стати непридатними до служби
На Харківщині два медики допомагали чоловікам стати непридатними до служби
19.08.2023, 11:50
“Збудували раз, збудуємо і вдруге”: Роганський м’ясокомбінат йде з Харківщини
“Збудували раз, збудуємо і вдруге”: Роганський м’ясокомбінат йде з Харківщини
18.08.2023, 22:33
На Харківщині придумали новий спосіб евакуювати дітей із Куп’янська
На Харківщині придумали новий спосіб евакуювати дітей із Куп’янська
19.08.2023, 11:01
У ЗСУ повідомили про п’ять атак ворога на Харківщині
У ЗСУ повідомили про п’ять атак ворога на Харківщині
19.08.2023, 09:53

Новини за темою:

12:51
Боролася з “груповою злочинністю”: на Харківщині підозрюють зрадницю
11:57
На суді заявив, що він – за Україну: винесли вирок мешканцю Харківщини
22:06
Землю біля Стрілки в Харкові, де мав бути готель, хотіли перепродати за $1 млн
15:22
У центрі Харкова «накрили» шахрайський call-центр (відео)
14:21
Ранковий обстріл Куп’янська: у прокуратурі показали наслідки (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині два медики допомагали чоловікам стати непридатними до служби»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила двох посадових осіб медустанов на Харківщині, які видавали підроблені довідки потенційним мобілізованим".