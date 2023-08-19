На Харківщині два медики допомагали чоловікам стати непридатними до служби

СБУ викрила двох посадових осіб медустанов на Харківщині, які видавали підроблені довідки потенційним мобілізованим.

“До незаконних оборудок причетні лікар-невропатолог однієї із міських лікарень та завідуюча відділення для лікування хворих соматичного профілю “Нововодолазької центральної лікарні“. За гроші вони видавали фіктивні медичні довідки про те, що стан здоров’я військовозобов’язаних є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У прокуратурі уточнили, що довідки медпрацівниці робили на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ “Обласний центр медико-соціальної експертизи”. “Клієнти” зверталися до неї. Саму реєстраторку вже викрили раніше.

“Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Спікер УСБУ поінформував, що учасницям протиправних оборудок повідомили про підозру за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (“службове підроблення”).

“Встановлюються й інші особи, причетні до зазначеної протиправної схеми”, – наголосив Абдула.