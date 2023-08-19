На Харківщині два медики допомагали чоловікам стати непридатними до служби
СБУ викрила двох посадових осіб медустанов на Харківщині, які видавали підроблені довідки потенційним мобілізованим.
“До незаконних оборудок причетні лікар-невропатолог однієї із міських лікарень та завідуюча відділення для лікування хворих соматичного профілю “Нововодолазької центральної лікарні“. За гроші вони видавали фіктивні медичні довідки про те, що стан здоров’я військовозобов’язаних є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
У прокуратурі уточнили, що довідки медпрацівниці робили на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ “Обласний центр медико-соціальної експертизи”. “Клієнти” зверталися до неї. Саму реєстраторку вже викрили раніше.
“Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Спікер УСБУ поінформував, що учасницям протиправних оборудок повідомили про підозру за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (“службове підроблення”).
“Встановлюються й інші особи, причетні до зазначеної протиправної схеми”, – наголосив Абдула.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 11:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила двох посадових осіб медустанов на Харківщині, які видавали підроблені довідки потенційним мобілізованим".