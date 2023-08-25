У Харкові та області посилюють мобілізацію, про що раніше говорив Зеленський
На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи. Для цього на територіях районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону планують створити комісії з розгляду цього питання.
Про це говорили на нараді заступник начальника ХОВА Роман Семенуха, тво голови обласного ТЦК, представники облуправлінь СБУ, ДБР, Нацполіції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад.
Зокрема, йшлося про співпрацю органів, які сприяють мобілізації чи проводять її.
“З метою виконання планів, поставлених державою, ХОВА посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям”, – сказав Семенуха.
Нагадаємо, 23 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв на пресконференції, що військове командування закликало його дозволити мобілізувати більше людей на війну. Інших подробиць глава держави не розповів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 16:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи. Для цього на територіях районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону планують створити комісії з розгляду цього питання.".