17 школ на Харьковщине, вероятно, начнут обучение в смешанной форме – ХОВА

Из 1603 учебных заведений в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме.

«К ним присоединятся еще 5 вузов и 12 профессионально-технических заведений. Это именно тот перечень, который почти готов к смешанной форме, там укрытия соответствуют нормам. Все остальные – начнут обучение онлайн», — сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона.