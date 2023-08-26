17 школ на Харьковщине, вероятно, начнут обучение в смешанной форме – ХОВА
Из 1603 учебных заведений в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме.
«К ним присоединятся еще 5 вузов и 12 профессионально-технических заведений. Это именно тот перечень, который почти готов к смешанной форме, там укрытия соответствуют нормам. Все остальные – начнут обучение онлайн», — сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 10:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 1603 учебных заведений в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме. ".