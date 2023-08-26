Live
  • Сб 26.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

17 школ на Харьковщине, вероятно, начнут обучение в смешанной форме – ХОВА

Общество 10:40   26.08.2023
Виктория Яковенко
17 школ на Харьковщине, вероятно, начнут обучение в смешанной форме – ХОВА

Из 1603 учебных заведений в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме. 

«К ним присоединятся еще 5 вузов и 12 профессионально-технических заведений. Это именно тот перечень, который почти готов к смешанной форме, там укрытия соответствуют нормам. Все остальные – начнут обучение онлайн», — сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона.

Читайте также: На Харьковщине ни одна школа не приняла решения об офлайн-обучении – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Лесбийская свадьба: военная и активистка «поженились» в Харькове (фото, видео)
Лесбийская свадьба: военная и активистка «поженились» в Харькове (фото, видео)
25.08.2023, 19:56
В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
25.08.2023, 16:52
«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине
«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине
26.08.2023, 10:22
Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда»
Над Харьковской областью ночью сбили два «шахеда»
26.08.2023, 09:51
На Харьковщине ни одна школа не приняла решения об офлайн-обучении – Синегубов
На Харьковщине ни одна школа не приняла решения об офлайн-обучении – Синегубов
25.08.2023, 16:31
Враг обстрелял село на Купянщине – Синегубов сообщает о погибших
Враг обстрелял село на Купянщине – Синегубов сообщает о погибших
26.08.2023, 11:21

Новости по теме:

10:22
«Нужна живая сила» — ХОВА об усилении мобилизации на Харьковщине
08:38
Россияне повредили газовую трубу на Купянщине — Синегубов
22:53
Атака «шахедов»: Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан быть в укрытиях
21:53
Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе
21:00
Харьковчанка завоевала второе «золото» на чемпионате мира по фридайвингу

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «17 школ на Харьковщине, вероятно, начнут обучение в смешанной форме – ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 10:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 1603 учебных заведений в Харьковской области, 17 школ, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме. ".