17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА
З 1603 закладів освіти в Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес в змішаній формі.
«До них додаються ще 5 вишів та 12 професійно-технічних закладів. Це саме той перелік, який майже готовий до змішаної форми, там укриття відповідають відповідно нормам. Всі інші – розпочнуть навчання онлайн», – повідомив заступник голова ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 10:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1603 закладів освіти в Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес в змішаній формі.".