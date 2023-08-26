Live
  • Сб 26.08.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА

Суспільство 10:40   26.08.2023
Вікторія Яковенко
17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА

З 1603 закладів освіти в Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес в змішаній формі.

«До них додаються ще 5 вишів та 12 професійно-технічних закладів. Це саме той перелік, який майже готовий до змішаної форми, там укриття відповідають відповідно нормам. Всі інші – розпочнуть навчання онлайн», – повідомив заступник голова ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону.

Читайте також: На Харківщині жодна школа не ухвалила рішення щодо офлайн-навчання – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих
Ворог обстріляв село на Куп’янщині – Синєгубов повідомляє про загиблих
26.08.2023, 11:21
«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині
«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині
26.08.2023, 10:22
17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА
17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА
26.08.2023, 10:40
Де взяти гроші на проєкти: харківські волонтери “сіли за парти” (сюжет)
Де взяти гроші на проєкти: харківські волонтери “сіли за парти” (сюжет)
25.08.2023, 12:30
Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»
Над Харківською областю вночі збили два «шахеди»
26.08.2023, 09:51
ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед
ISW: ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Роботиного й просунулись вперед
26.08.2023, 09:23

Новини за темою:

10:22
«Потрібна жива сила» – ХОВА про посилення мобілізації на Харківщині
08:38
Росіяни пошкодили газову трубу на Куп’янщині – Синєгубов
22:53
Атака “шахедів”: Повітряні сили ЗСУ закликають харків’ян бути в укриттях
21:53
Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня
21:00
Харків’янка виборола друге “золото” на чемпіонаті світу з фридайвінгу

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 10:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1603 закладів освіти в Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес в змішаній формі.".