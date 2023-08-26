17 шкіл на Харківщині, ймовірно, розпочнуть навчання в змішаній формі – ХОВА

З 1603 закладів освіти в Харківській області, 17 шкіл, можливо, розпочнуть навчальний процес в змішаній формі.

«До них додаються ще 5 вишів та 12 професійно-технічних закладів. Це саме той перелік, який майже готовий до змішаної форми, там укриття відповідають відповідно нормам. Всі інші – розпочнуть навчання онлайн», – повідомив заступник голова ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону.