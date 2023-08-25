На Харківщині жодна школа не ухвалила рішення щодо офлайн-навчання – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синегубов заявив, що наразі у Харківській області офіційно жоден навчальний заклад не звернувся з ухваленим рішенням виходити 1 вересня в офлайн-форматі чи навіть у змішаній формі.

«Тому у нас буде передувати онлайн. Однак, не зважаючи на це, всі 330 тисяч наших дітей, школярів та студентів будуть охоплені освітніми послугами, так онлайн, але ми будемо і надалі працювати щодо створення безпечної освітньої мережі», – заявив Синєгубов.

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