На Харківщині жодна школа не ухвалила рішення щодо офлайн-навчання – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синегубов заявив, що наразі у Харківській області офіційно жоден навчальний заклад не звернувся з ухваленим рішенням виходити 1 вересня в офлайн-форматі чи навіть у змішаній формі.
«Тому у нас буде передувати онлайн. Однак, не зважаючи на це, всі 330 тисяч наших дітей, школярів та студентів будуть охоплені освітніми послугами, так онлайн, але ми будемо і надалі працювати щодо створення безпечної освітньої мережі», – заявив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 16:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синегубов заявив, що наразі у Харківській області офіційно жоден навчальний заклад не звернувся з ухваленим рішенням виходити 1 вересня в офлайн-форматі чи навіть у змішаній формі.".