На Харьковщине ни одна школа не приняла решения об офлайн-обучении – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что на данный момент в Харьковской области официально ни одно учебное заведение не обратилось с принятым решением выходить 1 сентября в офлайн-формате или даже смешанной форме.

«Поэтому у нас будет предшествовать онлайн. Однако, несмотря на это, все 330 тысяч наших детей, школьников и студентов будут охвачены образовательными услугами, да онлайн, но мы будем и дальше работать по созданию безопасной образовательной сети», — заявил Синегубов.

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