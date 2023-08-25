На Харьковщине ни одна школа не приняла решения об офлайн-обучении – Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что на данный момент в Харьковской области официально ни одно учебное заведение не обратилось с принятым решением выходить 1 сентября в офлайн-формате или даже смешанной форме.
«Поэтому у нас будет предшествовать онлайн. Однако, несмотря на это, все 330 тысяч наших детей, школьников и студентов будут охвачены образовательными услугами, да онлайн, но мы будем и дальше работать по созданию безопасной образовательной сети», — заявил Синегубов.
Читайте также: 11 школ Харьковщины могут начать учебный год в смешанном формате
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине ни одна школа не приняла решения об офлайн-обучении – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 16:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что на данный момент в Харьковской области официально ни одно учебное заведение не обратилось с принятым решением выходить 1 сентября в офлайн-формате или даже смешанной форме.".