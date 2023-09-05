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«Хочу предупредить харьковчан»: Терехов призвал не игнорировать тревоги

Общество 11:10   05.09.2023
Елена Нагорная
«Хочу предупредить харьковчан»: Терехов призвал не игнорировать тревоги

В эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что враг сейчас не обстреливает город, при этом необходимо быть максимально бдительным и не игнорировать воздушные тревоги.

«Что касается оперативной ситуации в Харькове, то сегодня, к счастью, обстрелов нет. Что касается области, то Купянск, Купянский и Волчанский районы страдают от вражеских обстрелов. Несмотря на то, что обстрелов нет, три-четыре раза в день раздаются воздушные тревоги. Поэтому, пользуясь случаем, хочу предупредить харьковчан, чтобы были максимально осторожными. И прислушивались к воздушным тревогам», — сказал городской голова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 11:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что враг сейчас не обстреливает город, при этом необходимо быть максимально бдительным и не игнорировать воздушные тревоги.".