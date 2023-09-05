«Хочу предупредить харьковчан»: Терехов призвал не игнорировать тревоги

В эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что враг сейчас не обстреливает город, при этом необходимо быть максимально бдительным и не игнорировать воздушные тревоги.

«Что касается оперативной ситуации в Харькове, то сегодня, к счастью, обстрелов нет. Что касается области, то Купянск, Купянский и Волчанский районы страдают от вражеских обстрелов. Несмотря на то, что обстрелов нет, три-четыре раза в день раздаются воздушные тревоги. Поэтому, пользуясь случаем, хочу предупредить харьковчан, чтобы были максимально осторожными. И прислушивались к воздушным тревогам», — сказал городской голова.