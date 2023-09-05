«Хочу предупредить харьковчан»: Терехов призвал не игнорировать тревоги
В эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что враг сейчас не обстреливает город, при этом необходимо быть максимально бдительным и не игнорировать воздушные тревоги.
«Что касается оперативной ситуации в Харькове, то сегодня, к счастью, обстрелов нет. Что касается области, то Купянск, Купянский и Волчанский районы страдают от вражеских обстрелов. Несмотря на то, что обстрелов нет, три-четыре раза в день раздаются воздушные тревоги. Поэтому, пользуясь случаем, хочу предупредить харьковчан, чтобы были максимально осторожными. И прислушивались к воздушным тревогам», — сказал городской голова.
Читайте также: Две авиабомбы сбросил враг на Изюмщину, разрушен детсад. Сводка Синегубова
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Хочу предупредить харьковчан»: Терехов призвал не игнорировать тревоги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 11:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что враг сейчас не обстреливает город, при этом необходимо быть максимально бдительным и не игнорировать воздушные тревоги.".