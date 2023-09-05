Две авиабомбы сбросил враг на Изюмщину, разрушен детсад. Сводка Синегубова
Около 21:30 4 сентября россияне нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами по селу Чернещина Изюмского района. Пострадавших нет, сообщает в утренней сводке начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, было разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание возле частного дома.
Синегубов напомнил, что накануне в селе Шийковка Изюмского района вражеским обстрелом было повреждено здание столовой, произошел пожар.
Из-за обстрелов в районах сел Глушковка и Синьковка Купянского района произошел лесной пожар.
Около 12:00 возле села Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82. Тракторист телесных повреждений не получил.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 08:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:30 4 сентября россияне нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами по селу Чернещина Изюмского района. Пострадавших нет, сообщает в утренней сводке начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".