Две авиабомбы сбросил враг на Изюмщину, разрушен детсад. Сводка Синегубова

Около 21:30 4 сентября россияне нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами по селу Чернещина Изюмского района. Пострадавших нет, сообщает в утренней сводке начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, было разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание возле частного дома.

Синегубов напомнил, что накануне в селе Шийковка Изюмского района вражеским обстрелом было повреждено здание столовой, произошел пожар.

Из-за обстрелов в районах сел Глушковка и Синьковка Купянского района произошел лесной пожар.

Около 12:00 возле села Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82. Тракторист телесных повреждений не получил.



Фото: Олег Синегубов