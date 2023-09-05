Дві авіабомби скинув ворог на Ізюмщину, зруйновано дитсадок – Синєгубов (фото)

Близько 21:30 4 вересня росіяни завдали ударів двома керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району. Постраждалих немає, повідомляє у ранковому зведенні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, було зруйновано будівлю дитсадка поряд зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку.

Синєгубов нагадав, що напередодні в селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом було пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

Через обстріл у районах сіл Глушківка та Синьківка Куп’янського району сталася лісова пожежа.

Близько 12:00 біля села Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав.



Фото: Олег Синєгубов