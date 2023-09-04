У полі на Харківщині підірвався трактор – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
4 вересня у селі Одноробівка Богодухівського району на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор МТЗ-82, за кермом якого був 45-річний водій.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок вибуху чоловік не постраждав. Однак техніка зазнала значних пошкоджень.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 вересня у селі Одноробівка Богодухівського району на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор МТЗ-82, за кермом якого був 45-річний водій.".