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У полі на Харківщині підірвався трактор – ДСНС

Події 14:24   04.09.2023
Вікторія Яковенко
У полі на Харківщині підірвався трактор – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

4 вересня у селі Одноробівка Богодухівського району на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор МТЗ-82, за кермом якого був 45-річний водій.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок вибуху чоловік не постраждав. Однак техніка зазнала значних пошкоджень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 14:24;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 вересня у селі Одноробівка Богодухівського району на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор МТЗ-82, за кермом якого був 45-річний водій.".