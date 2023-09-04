У полі на Харківщині підірвався трактор – ДСНС

4 вересня у селі Одноробівка Богодухівського району на Харківщині підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор МТЗ-82, за кермом якого був 45-річний водій.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок вибуху чоловік не постраждав. Однак техніка зазнала значних пошкоджень.