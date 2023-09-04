Вибухи в районі Балаклії: жителів закликають зберігати спокій
На території Балаклійської громади Харківської області вранці 4 вересня можуть лунати вибухи. Людей закликають не панікувати: проводиться розмінування.
Сапери працюють поблизу сіл Гусарівка та Щурівка, повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.
“Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 09:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Балаклійської громади Харківської області вранці 4 вересня можуть лунати вибухи. Людей закликають не панікувати: проводиться розмінування.".