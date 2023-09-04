Вибухи в районі Балаклії: жителів закликають зберігати спокій

На території Балаклійської громади Харківської області вранці 4 вересня можуть лунати вибухи. Людей закликають не панікувати: проводиться розмінування.

Сапери працюють поблизу сіл Гусарівка та Щурівка, повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

“Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – йдеться у публікації.