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Вибухи в районі Балаклії: жителів закликають зберігати спокій

Суспільство 09:17   04.09.2023
Олена Нагорна
Вибухи в районі Балаклії: жителів закликають зберігати спокій

На території Балаклійської громади Харківської області вранці 4 вересня можуть лунати вибухи. Людей закликають не панікувати: проводиться розмінування.

Сапери працюють поблизу сіл Гусарівка та Щурівка, повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

“Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 09:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Балаклійської громади Харківської області вранці 4 вересня можуть лунати вибухи. Людей закликають не панікувати: проводиться розмінування.".