Взрывы в районе Балаклеи: жителей призывают сохранять спокойствие

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 4 сентября могут раздаваться взрывы. Людей призывают не паниковать: проводится разминирование.

Саперы работают вблизи сел Гусаровка и Щуровка, сообщает Балаклейская городская военная администрация.

«Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — говорится в публикации.