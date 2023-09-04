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Взрывы в районе Балаклеи: жителей призывают сохранять спокойствие

Общество 09:17   04.09.2023
Елена Нагорная
Взрывы в районе Балаклеи: жителей призывают сохранять спокойствие Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 4 сентября могут раздаваться взрывы. Людей призывают не паниковать: проводится разминирование.

Саперы работают вблизи сел Гусаровка и Щуровка, сообщает Балаклейская городская военная администрация.

«Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 09:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 4 сентября могут раздаваться взрывы. Людей призывают не паниковать: проводится разминирование.".