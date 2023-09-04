В поле на Харьковщине подорвался трактор – ГСЧС

4 сентября в селе Одноробовка Богодуховского района в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете трактор МТЗ-82, за рулем которого находился 45-летний водитель.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате взрыва мужчина не пострадал. Однако техника получила значительные повреждения.