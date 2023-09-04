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В поле на Харьковщине подорвался трактор – ГСЧС

Происшествия 14:24   04.09.2023
Виктория Яковенко
В поле на Харьковщине подорвался трактор – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

4 сентября в селе Одноробовка Богодуховского района в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете трактор МТЗ-82, за рулем которого находился 45-летний водитель.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате взрыва мужчина не пострадал. Однако техника получила значительные повреждения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 14:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 сентября в селе Одноробовка Богодуховского района в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете трактор МТЗ-82, за рулем которого находился 45-летний водитель.".