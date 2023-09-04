В поле на Харьковщине подорвался трактор – ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
4 сентября в селе Одноробовка Богодуховского района в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете трактор МТЗ-82, за рулем которого находился 45-летний водитель.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате взрыва мужчина не пострадал. Однако техника получила значительные повреждения.
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 сентября в селе Одноробовка Богодуховского района в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете трактор МТЗ-82, за рулем которого находился 45-летний водитель.".