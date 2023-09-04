У Куп’янську поранено чоловіка, на Ізюмщині розбомбили доми. Дані Синєгубова

Внаслідок обстрілів Куп’янська 3 вересня отримав поранення та був ушпиталений 59-річний житель. У місті знищено торговельний об’єкт, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Також 3 вересня у селі Чернещина Ізюмського району ударом керованої авіабомби зруйновано два приватні домоволодіння.

– Близько 2-ї години ночі 4 вересня росіяни обстріляли село Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих.

“Крім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі”, – пише Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов