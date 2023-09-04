В Купянске ранен мужчина, на Изюмщине разбомбили дома. Сводка Синегубова

Вследствие обстрелов Купянска 3 сентября получил ранения и был госпитализирован 59-летний житель. В городе уничтожен торговый объект, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Также 3 сентября в селе Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбы разрушены два частных домовладения.

— Около 2 часов ночи 4 сентября россияне обстреляли село Шийковка Изюмского района. Повреждено здание столовой. Без пострадавших.

«Кроме того, под огнем врага находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары», — пишет Синегубов.



Фото: Олег Синегубов