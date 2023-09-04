В Купянске ранен мужчина, на Изюмщине разбомбили дома. Сводка Синегубова
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Вследствие обстрелов Купянска 3 сентября получил ранения и был госпитализирован 59-летний житель. В городе уничтожен торговый объект, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Также 3 сентября в селе Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбы разрушены два частных домовладения.
— Около 2 часов ночи 4 сентября россияне обстреляли село Шийковка Изюмского района. Повреждено здание столовой. Без пострадавших.
«Кроме того, под огнем врага находились Уды, Волчанск, Гатище, Бударки, Ольховатка и другие населенные пункты. Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары», — пишет Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 08:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие обстрелов Купянска 3 сентября получил ранения и был госпитализирован 59-летний житель. В городе уничтожен торговый объект, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".