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“Хочу попередити харків’ян”: Терехов закликав не ігнорувати тривоги

Суспільство 11:10   05.09.2023
Олена Нагорна
“Хочу попередити харків’ян”: Терехов закликав не ігнорувати тривоги

В етері національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що хоч ворог зараз і не обстрілює місто, необхідно бути максимально пильним та не ігнорувати повітряні тривоги.

“Що стосується оперативної ситуації в Харкові, то сьогодні, на щастя, обстрілів немає. Що стосується області, то Куп’янськ, Куп’янський та Вовчанський райони потерпають від ворожих обстрілів. Попри те, що обстрілів немає, три-чотири рази на день лунають повітряні тривоги. Тому, користуючись нагодою, хочу попередити харків’ян, щоб були максимально обережними. І прислуховувалися до повітряних тривог”, – сказав міський голова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 11:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що хоч ворог зараз і не обстрілює місто, необхідно бути максимально пильним та не ігнорувати повітряні тривоги.".