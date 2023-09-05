“Хочу попередити харків’ян”: Терехов закликав не ігнорувати тривоги

В етері національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що хоч ворог зараз і не обстрілює місто, необхідно бути максимально пильним та не ігнорувати повітряні тривоги.

“Що стосується оперативної ситуації в Харкові, то сьогодні, на щастя, обстрілів немає. Що стосується області, то Куп’янськ, Куп’янський та Вовчанський райони потерпають від ворожих обстрілів. Попри те, що обстрілів немає, три-чотири рази на день лунають повітряні тривоги. Тому, користуючись нагодою, хочу попередити харків’ян, щоб були максимально обережними. І прислуховувалися до повітряних тривог”, – сказав міський голова.