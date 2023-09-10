Армия РФ нанесла авиаудары вблизи пяти сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Российские военные нанесли удары из авиации вблизи населенных пунктов Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка и Котляровка в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Караичное и Землянки.
На Купянском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное.
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 19:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные нанесли удары из авиации вблизи населенных пунктов Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка и Котляровка в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".