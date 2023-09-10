Армия РФ нанесла авиаудары вблизи пяти сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Российские военные нанесли удары из авиации вблизи населенных пунктов Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка и Котляровка в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Караичное и Землянки.

На Купянском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное.

