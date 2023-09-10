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Армия РФ нанесла авиаудары вблизи пяти сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:14   10.09.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ нанесла авиаудары вблизи пяти сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные нанесли удары из авиации вблизи населенных пунктов Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка и Котляровка в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Караичное и Землянки.

На Купянском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 сентября 2023 в 19:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные нанесли удары из авиации вблизи населенных пунктов Веселое, Огурцово, Синьковка, Кисловка и Котляровка в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".