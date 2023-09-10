Армія РФ завдала авіаударів поблизу п’ятьох сіл на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Російські військові завдали ударів з авіації поблизу населених пунктів Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Караїчне й Землянки.

На Куп’янському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.