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Армія РФ завдала авіаударів поблизу п’ятьох сіл на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:14   10.09.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ завдала авіаударів поблизу п’ятьох сіл на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові завдали ударів з авіації поблизу населених пунктів Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Караїчне й Землянки.

На Куп’янському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 19:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові завдали ударів з авіації поблизу населених пунктів Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".