Армія РФ завдала авіаударів поблизу п’ятьох сіл на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Російські військові завдали ударів з авіації поблизу населених пунктів Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Караїчне й Землянки.
На Куп’янському напрямку противник з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Крохмальне.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2023 в 19:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові завдали ударів з авіації поблизу населених пунктів Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".