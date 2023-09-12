ГСЧС сообщила о двух пожарах из-за обстрелов и погибшем в Харькове (фото)
В течение суток из-за ударов армии РФ в Харьковской области горели частные дома. В Харькове пожар, не связанный с боевыми действиями, унес жизнь мужчины, информируют в ГСЧС.
«В течение суток зафиксировано два пожара, вызванных вражескими обстрелами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Первый из пожаров начался утром 11 сентября в селе Кутьковка Купянского района. Там горело частное домовладение: хозпостройка и сеновал. Огонь ликвидировали, обошлось без пострадавших.
«Вечером 11 сентября пограничный город Волчанск был обстрелян оккупантами из артиллерии. В этот раз возник пожар в частном секторе на окраине населенного пункта», — напомнили в ГСЧС.
Горел частным дом. Жертв и пострадавших не было.
В Харькове на пожаре, который возник днем на поселке Жуковского, погиб мужчина.
«Горела квартира на восьмом этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1966 года рождения», — отметили спасатели.
На этом пожаре эвакуировали восемь человек. Его причины еще выясняют.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ГСЧС сообщила о двух пожарах из-за обстрелов и погибшем в Харькове (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток из-за ударов армии РФ в Харьковской области горели частные дома. В Харькове пожар, не связанный с боевыми действиями, унес жизнь мужчины".