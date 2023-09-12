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ГСЧС сообщила о двух пожарах из-за обстрелов и погибшем в Харькове (фото)

Происшествия 07:46   12.09.2023
Оксана Горун
ГСЧС сообщила о двух пожарах из-за обстрелов и погибшем в Харькове (фото)

В течение суток из-за ударов армии РФ в Харьковской области горели частные дома. В Харькове пожар, не связанный с боевыми действиями, унес жизнь мужчины, информируют в ГСЧС.

«В течение суток зафиксировано два пожара, вызванных вражескими обстрелами», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Первый из пожаров начался утром 11 сентября в селе Кутьковка Купянского района. Там горело частное домовладение: хозпостройка и сеновал. Огонь ликвидировали, обошлось без пострадавших.

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«Вечером 11 сентября пограничный город Волчанск был обстрелян оккупантами из артиллерии. В этот раз возник пожар в частном секторе на окраине населенного пункта», — напомнили в ГСЧС.

Горел частным дом. Жертв и пострадавших не было.

В Харькове на пожаре, который возник днем на поселке Жуковского, погиб мужчина.

«Горела квартира на восьмом этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Во время тушения пожара пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины 1966 года рождения», — отметили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На этом пожаре эвакуировали восемь человек. Его причины еще выясняют.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 07:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток из-за ударов армии РФ в Харьковской области горели частные дома. В Харькове пожар, не связанный с боевыми действиями, унес жизнь мужчины".