Из-за обстрела загорелся дом в Волчанске Харьковской области — ГСЧС (фото)
Вечером 11 сентября россияне в очередной раз обстреляли пограничный город Волчанск из артиллерии, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате обстрела возник пожар в частном секторе на окраине города.
К моменту прибытия пожарных пламя охватило жилой дом. Площадь пожара составила около 100 м².
Бойцы ГСЧС работали при угрозе постоянных обстрелов. Пожар погасили 2 пожарно-спасательные машины и 10 человек личного состава ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 21:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 11 сентября россияне в очередной раз обстреляли пограничный город Волчанск из артиллерии, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".