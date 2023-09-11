Из-за обстрела загорелся дом в Волчанске Харьковской области — ГСЧС (фото)

Вечером 11 сентября россияне в очередной раз обстреляли пограничный город Волчанск из артиллерии, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрела возник пожар в частном секторе на окраине города.



К моменту прибытия пожарных пламя охватило жилой дом. Площадь пожара составила около 100 м².

Бойцы ГСЧС работали при угрозе постоянных обстрелов. Пожар погасили 2 пожарно-спасательные машины и 10 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.