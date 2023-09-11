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Из-за обстрела загорелся дом в Волчанске Харьковской области — ГСЧС (фото)

Происшествия 21:11   11.09.2023
Оксана Якушко
Из-за обстрела загорелся дом в Волчанске Харьковской области — ГСЧС (фото)

Вечером 11 сентября россияне в очередной раз обстреляли пограничный город Волчанск из артиллерии, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрела возник пожар в частном секторе на окраине города.

 


К моменту прибытия пожарных пламя охватило жилой дом. Площадь пожара составила около 100 м².

Бойцы ГСЧС работали при угрозе постоянных обстрелов. Пожар погасили 2 пожарно-спасательные машины и 10 человек личного состава ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 21:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 11 сентября россияне в очередной раз обстреляли пограничный город Волчанск из артиллерии, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".