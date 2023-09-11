Внаслідок обстрілу спалахнув будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС (фото)
Увечері 11 вересня росіяни вкотре обстріляли прикордонне місто Вовчанськ із артилерії, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному секторі на околиці міста.
На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило житловий будинок. Площа пожежі становила близько 100 м².
Бійці ДСНС працювали під загрозою постійних обстрілів. Пожежу погасили 2 пожежно-рятувальні машини та 10 осіб особового складу ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 21:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 11 вересня росіяни вкотре обстріляли прикордонне місто Вовчанськ із артилерії, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".