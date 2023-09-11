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Внаслідок обстрілу спалахнув будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС (фото)

Події 21:11   11.09.2023
Оксана Якушко
Внаслідок обстрілу спалахнув будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС (фото)

Увечері 11 вересня росіяни вкотре обстріляли прикордонне місто Вовчанськ із артилерії, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному секторі на околиці міста.

 


На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило житловий будинок. Площа пожежі становила близько 100 м².

Бійці ДСНС працювали під загрозою постійних обстрілів. Пожежу погасили 2 пожежно-рятувальні машини та 10 осіб особового складу ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 21:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 11 вересня росіяни вкотре обстріляли прикордонне місто Вовчанськ із артилерії, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".